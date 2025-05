Urge solucionar la sobrepoblación canina en calles de Cajeme

Comparta este artículo

Autoridades de salud en el municipio de Cajeme reconocen el problema de la sobrepoblación canina en la comunidad, tal como en gran parte del estado de Sonora.

“El centro de control animal en Cajeme es el encargado del programa para tratar y llevar a cabo el control de sobrepoblación. Hay un programa establecido, llamado equilibrio poblacional, que llevamos de una forma sistémica, abierta para todo público, que es lo más importante. Es la forma en la que vamos a lograr en conjunto controlar la sobrepoblación animal, más que con las jornadas masivas de esterilización”, comenta Jesús María Espinoza.

El director de salud municipal agradece a las asociaciones que realizan jornadas de esterilización masiva. Por su parte, médicos veterinarios particulares opinan que la sobrepoblación es un tema que involucra al gobierno y a la sociedad. “La polémica con las acciones de capturar, esterilizar y soltar no soluciona el problema de la sobrepoblación”, opina el médico veterinario, Rogelio Sandoval Torres.

Además, el especialista agregó: “Lo más importante es la cultura del cuidado para evitar la sobrepoblación; eso ayudaría más que tantas campañas de esterilización, pues no están evitando el problema de fondo. Sí están ayudando un poco, porque si no fuera por ellas, estuviera peor, pero realmente con ellas, no está solucionándose como tal”.

Fuente: Tribuna