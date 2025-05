Producción sardinera disminuye por el clima en Guaymas; son 12 mil toneladas menos

Guaymas, Sonora.- La producción y capturas de la temporada de sardina continúan avanzando; sin embargo, debido al cambio de clima, se tiene un porcentaje bajo en comparación con la misma temporada del año pasado, con aproximadamente 12 mil toneladas de diferencia, siendo un 10 por ciento menos que 2024.

La industria sardinera confía en que las condiciones climáticas mejoren en las próximas semanas, lo que permitiría una recuperación en los niveles de producción.

León Tissot Plant, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), informó que las temperaturas marinas se han mantenido más bajas de lo habitual, lo cual ha impactado directamente el desarrollo y la disponibilidad del cardumen.

Las aguas aún se mantienen heladas , lo que ha retardado el desarrollo de las sardinas. Vamos a la mitad y vamos un poquito abajo de unas 10, 12 mil toneladas que para lo que pescamos no es mucho. Ahorita lo que estamos esperando es el cambio de clima, estamos en un régimen frío", apuntó.

Precisó que, a pesar del panorama, el sector pesquero mantiene sus expectativas de alcanzar el promedio histórico de capturas, establecido en torno a las 450 mil toneladas.

Es un producto de calidad; la harina de pescado del Golfo de California es de primera calidad, reconocida, y el aceite, no digamos, el aceite se lo pelean, ¿por qué? Es muy fácil, el Golfo de California no está contaminado; contra lo que puedan decir muchas voces, el Golfo de California no está contaminado", detalló.