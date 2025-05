Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa se ha convertido en un ‘depósito de indigentes’, esto debido a que recientemente camiones procedentes de la ciudad de Hermosillo han trasladado a personas en situación de calle hasta el sur de Sonora durante redadas en la vía pública.

De acuerdo a los afectados, presuntamente oficiales de Seguridad Pública los hicieron subir a dichos camiones, donde algunos de ellos fueron abandonados a su suerte en la salida sur de Navojoa, por lo que las autoridades municipales solicitaron alguna explicación al Gobierno del Estado.

LA DENUNCIA

El caso más reciente ocurrió este jueves, cuando un grupo de 10 hombres procedentes del municipio de Hermosillo fueron abandonados en la salida sur de Navojoa; sin embargo, algunos de ellos aseguraron no encontrarse en situación de calle, sino que algunos son de oficio albañil o vendedores ambulantes y al buscar descansar en la plaza ‘Emiliana de Zubeldía’, fueron retirados por parte de los oficiales.

Tal es el caso de don Antonio Medina Navarrete, quien al terminar de vender sus elotes en la plaza pública, buscó un lugar para descansar; sin embargo, hoy se encuentra en un refugio comunitario de la ciudad de Navojoa.

Yo no paraba ni los domingos de trabajar y ahora que me puse a descansar, me tocó la mala suerte… No nos dijeron nada, sólo nos subieron. Veníamos alrededor de 20 personas y nos fueron bajando, primero a cinco, luego a 10, y caminamos como veintitantos kilómetros para buscar ayuda”, confesó.