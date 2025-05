Miguel Ángel Fierros impulsa un Tribunal que no solo sancione, sino que oriente y profesionalice

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un Tribunal de Disciplina Judicial que no solo sancione, sino que también oriente, supervise y profesionalice, es la visión que impulsa a Miguel Ángel Fierros a participar en esta elección histórica. Con quince años de trayectoria en el Poder Judicial, seis de ellos como juez, Fierros busca ser un vínculo entre la justicia y los ciudadanos, con propuestas concretas como justicia itinerante, evaluación constante y estándares de profesionalización.

En entrevista con TRIBUNA, Fierros habló sobre su vocación, su experiencia docente y el compromiso que lo mueve a fortalecer el Estado de Derecho: "La sentencia transforma realidades", afirmó, convencido de que el acceso a la justicia debe ser cercano, ético y humano. Para él, esta elección no solo renueva cargos, sino también la esperanza ciudadana en un sistema judicial más transparente, confiable y al servicio de todos.

Pregunta (P): ¿Quién es Miguel Ángel Fierros, qué ha hecho en el Poder Judicial y de dónde nace el amor por el servicio en el Poder Judicial?

Miguel Ángel Fierros (MAF): "Pues mi vocación y mi pasión por esto nacen de una creencia, una convicción de que la justicia transforma realidades, ¿no? Siempre he visto, y lo decíamos con un grupo de amigos desde la universidad, el poder transformador de la sentencia. Hay una frase por ahí de Carnelutti que habla sobre que la sentencia, pues, convierte blanco en negro, cambia los lazos de sangre, o sea, transforma la realidad de las personas".

"Conocer esa fuerza o ese poder que tienen las sentencias nos impone una responsabilidad enorme. Exige que nos actualicemos constantemente, nos exige que actuemos con ética, con imparcialidad. Nos exige que estemos al día con los criterios de la Suprema Corte, con los criterios que emiten en tribunales internacionales o la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

“De ahí, pues, esta pasión. Hay más de una candidatura: quince años dentro del Poder Judicial, los últimos seis como juez. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora (Unison) y cuento con una maestría en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Santander. Tengo el curso de secretarios del Poder Judicial de la Federación, que es una especialidad; tiene título de especialidad".

"Y también me desempeño como docente; soy maestro de la Universidad de Sonora desde hace algunos años, a la cual le tengo gran cariño y afecto. Aparte de otras universidades donde he impartido cátedra. Cursos y certificaciones, pues bastantes. Tengo la certificación en justicia de adolescentes, tengo cursos por la Universidad de Ginebra, he sido docente también aquí dentro del Poder Judicial del Estado".

(P): ¿Qué opina de la Reforma del Poder Judicial y luego, cree que era necesaria? Usted que ha estado, que está dentro del Poder Judicial, que todos los días le toca trabajar con expedientes, que todos los días le toca resolver casos. ¿Era necesaria esta reforma para mejorar?

(MAF): "Entiendo que fue una cuestión álgida la cuestión de la reforma. No sé si podría plantear una postura como tal en cuanto, pues no, porque la verdad, lo que yo he hecho, lo que toca por mí es ver las bondades. Creo que sí hay cosas que podrían tener gran área de oportunidad, gran mejoría".

"Sin embargo, como participante del sistema judicial, estoy consciente de que es algo que ya existe (la Reforma al Poder Judicial) y hay que hacerle afrenta. Creo que hay cosas buenas, hay cosas que pueden mejorar mucho, pero creo que también en Sonora se tomaron las cosas diferentes y se hicieron las cosas mucho mejor".

"Creo que los trabajos del Comité de Evaluación, por ejemplo, en la federación y el Comité de Evaluación, ya tuvieron ciertos botes o ciertos signos que ya dijeron: ‘Sabes que estos perfiles no debían haber pasado’. Por la premura, creo que se filtraron esos perfiles que hoy salen a la luz, que no son tan deseables como podrían serlo, tan idóneos".

"Y, por lo menos, veo que ese ejemplo en el estado sí fue distinto. Las personas que llegaron a las boletas, la verdad, inclusive, pues, por los compañeros que están, compañeros, compañeras que están compitiendo dentro de la disciplina, son perfiles aptos, idóneos, no todos de carrera judicial, pero, pues, con toda experiencia".

“Entonces, es una gran área de oportunidad enorme para que, para que mejore el Poder Judicial. En cuanto a los señalamientos de corrupción, pues sí, la verdad, que conozco pocos hechos que, durante estos quince años, que se hayan dado casos de corrupción, no porque no se investigue. La verdad es que la mayoría de los jueces lo hacen a favor, con ética, con imparcialidad, exentos de corrupción; digo, puede haber casos, pero son los menos".

"Y en el Tribunal de Disciplina, si estamos enterados, si tenemos conocimiento de algún hecho de esa índole, por supuesto que vamos a actuar en consecuencia".

(P): También una percepción de la ciudadanía de que en México la justicia no existe. Sabemos que hay una sobresaturación en el tema de las fiscalías y que también sería interesante y sería bondadoso para el país que existiera una reforma en las fiscalías. Y, por otra parte, está el tema del Estado de Derecho, pero la ciudadanía tiene una percepción de que la justicia no pasa en México. A una forma de autocrítica, ¿qué faltó?

(MAF): "Es comunicación asertiva. Nosotros comunicamos y no por querer pulirse el flanco o tener una excusa; se nos enseñó que el juez habla por sus sentencias. No teníamos una visión de que el juez podría ser una persona pública o un influencer, mucho menos alguien que apareciera en redes, que se jactara en sentencias, que dijera: 'Oh, ve lo que estoy haciendo con esta sentencia, aquí se resolvió'".

Es la concepción que teníamos. Se nos enseñó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tocarla. A mí, por ejemplo, como juez familiar que me desempeño ahorita, guardamos para los menores de edad que están dentro de un conflicto judicial sentencias de lectura accesible. Y se les comunica a los niños, rompiendo con esta visión de adultocentrismo, que ellos son parte del proceso, qué es lo que está pasando, pues se están decidiendo sobre sus derechos, quién es él, el interesado primario. Pues ellos. Entonces, sí hay ejercicios de comunicación, pero han sido limitados. Hemos quedado debiendo, pues sí, como operadores jurídicos todos, porque faltaba esta concepción, esto de sentarnos y por lo menos conocernos".

"Y pues sí, hay que mejorar y hay que ser autocríticos. Eso, la comunicación, y que sea asertiva, que la comunicación al fin del día cumpla con su finalidad, no que quede en una estela publicada o en una nota, en una infografía nada más”.

(P): ¿Cómo se ha sentido como protagonista? Porque esta es una elección histórica. Es la primera vez que México va a elegir a los juzgadores. Preguntarle también cómo toma la decisión de decir: 'Bueno, estoy trabajando en el Poder Judicial, soy juez, soy maestro, pero quiero aspirar a algo más, quiero aspirar a ser magistrado'.

(MAF): "Qué interesante pregunta. Creo que lo he platicado mucho con mi círculo cercano, con mi familia. En cuanto a lo primero, ¿cómo se siente? Al principio, abrumado. Porque uno no sabe por dónde comenzar, porque, como bien lo dices, no estamos acostumbrados a este proceso, no sabemos, no sabíamos ni por dónde poner pies ni cabeza, pero pues poner las ideas en orden y, en un segundo término, contento".

"Pues yo estoy muy contento, porque, más allá de que la gente promete ir a las urnas o no, he notado mucho interés. He notado que la gente tiene buen corazón, que se interesa por muchas cosas, que cuando uno le explica: ‘Oye, pues yo sé esto’, ya te dicen: Ay, qué importante, qué interesante. Cuéntame más, qué va a pasar. Es muy poco, la verdad, que la gente rechace un mensaje".

"Se sienten tomados en cuenta (los ciudadanos). Y creo que ellos también, al sentirse tomados en cuenta, pues se sienten satisfechos como ciudadanos. También de sentirse que su voto vale, que estos puestos se van a ocupar por gente que va a ser electa mediante sufragio. Y, pues eso es lo que me ha generado".

"Los últimos quince años me he desempeñado aquí; he visto lo trascendente de nuestro oficio. Y creo, pues, que la gente no está enterada de eso en su totalidad y que fue una de las razones que me llevó a preguntarme por qué quiero ser magistrado, pues es eso. Creo que hay que fortalecer el Estado de Derecho, creo que tengo esa gran oportunidad y estoy totalmente convencido de mi formación y mi pasión por esto".

"Y me interesó mucho el tribunal por las facultades que tiene. No quiero que sea un tribunal que castigue, sino que oriente y dignifique el servicio público judicial. Estoy convencido, porque te digo, son, son casi quince años que hemos estado aquí. Ver cómo es, cómo se concluye una sentencia, ver cómo se camina durante el proceso judicial. Yo comencé aquí como practicante, como meritorio".

"Después fui asistente en un tribunal regional, después fui secretario pietista en un juzgado, secretario pietista en un tribunal colegiado, secretario pietista del Supremo Tribunal de Justicia y desde 2019 soy juez. Entonces, ¿qué me lleva a buscar una magistratura? Eso, la verdad que eso. Ver cómo se encarna, en un expediente, cosas tan importantes que va más allá de la documentación de papel. Esto cambia vidas. Estamos viendo ahí una realidad dentro de un expediente. Esto se traduce en la libertad de las personas, se traduce en la posesión de las personas, sus propiedades, su estado civil. Pues entonces saber eso es lo que me lleva a mí a buscar este puesto".

(P): ¿Qué cambios haría usted una vez siendo magistrado?

(MAF): "Bueno, mi candidatura propone tres ejes principales. El número uno es justicia itinerante. Se me hace tan importante y por qué fue el número uno, porque entiendo el complejo que es nuestro estado de manera geográfica. Somos 72 municipios repartidos en miles y miles de kilómetros, con acceso muy difícil a muchísimos".

"Como te cuento, soy nativo en Agua Prieta. Para mucha gente puede que Agua Prieta esté cerca de Hermosillo, pero para muchas otras está lejos. Por cuestiones económicas, de conexión, de mil cosas. Entonces, el primer eje de mi campaña o propuesta es la justicia itinerante".

"Llevar estos lugares recónditos a la justicia. No un tribunal como tal, pero sí podemos tener una oficina asentada. Ponemos una oficina de enlace, buscamos una cuestión de cómputo donde tú puedas llegar y decirle: "Oye, tu asunto va así, así; si tú tienes tu escrito, lo puedes presentar de esta manera".

"La otra capacitación y evaluación continua. Impulsar la profesionalización de los jueces y todos los operadores mediante ciertos cursos".

"Que llevan a la profesionalización y especialización de todos. Inclusive, mi propuesta va a crear algo similar a lo que hace la norma internacional ISO 9001. Que tengamos estándares claros de profesionalización, que ya hay normas que lo hacen y bajo ese estándar, como tribunal de disciplina, certifiquemos a nuestros juzgados. Dentro del primer año va a haber una evaluación. Entonces, creo que esa evaluación nos va a servir mucho para implementar esta cuestión".

"Mi última propuesta es la supervisión y las sanciones. Que se cumpla con todos los requisitos, bajo mecanismos eficaces y realmente identificables, promoviendo la responsabilidad de la legalidad y el ejemplo del servicio público. Pues no, no podemos dejar de lado que es un Tribunal de Disciplina y si se requiere sancionar porque hay errores, bueno, necesitan ser sancionadas, pues lo vamos a hacer".

SUS PROPUESTAS

1. Justicia Itinerante:

Llevar la función jurisdiccional a comunidades alejadas para garantizar el acceso pleno a la justicia.

2. Capacitación y Evaluación Continua:

Impulsar la profesionalización y actualización de jueces y operadores jurídicos bajo estándares éticos y técnicos.

3. Supervisión y Sanciones Éticas:

Consolidar mecanismos eficaces de control disciplinario que promuevan la responsabilidad, la legalidad y la ejemplaridad en el servicio judicial.

DATO

El candidato aparece en la boleta azul claro con el número 10.

