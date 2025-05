Lamentan el retiro del muelle flotante de la Laguna del Náinari en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El atractivo que representaba el muelle flotante de grandes dimensiones que se encontraba desde hace muchos años en la Laguna del Náinari fue retirado recientemente, hecho que lamentan algunos comerciantes y visitantes.

La falta de mantenimiento fue provocando que ese muelle comenzara a presentar hundimiento, hasta que finalmente fue desconectado del andador y anduvo a la deriva por ese espejo de agua.

Ya no veo el cuadro de familias completas de tanta gente que bajaba antes a tomarse fotos; en ese muelle se usaba mucho, así como en el muelle de piedra, que se acercaban a tomarse fotos en grupo o las mentadas selfies. La gente ya no va a poder usarlo, pues nomás va a ser exclusivo de las lanchitas; si no vas a pasearte, no puedes subirte”, lamentó Daniel, comerciante en la laguna.