Afectados niños y niñas de Cajeme por falta de clases

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de los períodos vacacionales de diciembre y de Semana Santa, llegaron los paros laborales que han venido realizando docentes de escuelas federalizadas, lo que se traduce en una constante ausencia de las niñas y niños de sus aulas.

Armando Meza Valdez, director del Centro de Integración para la Familia y el Adolescente (CIFA) en Cajeme, señala que se han incrementado las consultas psicológicas a menores de edad.

Meza Valdez señaló a TRIBUNA que niños y adolescentes requieren de ciertos períodos de descanso.

Entonces esos descansos escolares, por una parte les facilitan la convivencia, pero por otro lado también, los padres no tienen la preparación suficiente para tratarlos adecuadamente, porque están impuestos a que gran parte del tiempo están en la escuela, entonces algunos padres de repente dicen: 'Ya no hallo qué hacer con ellos con tantas horas en la casa' y ya no pueden esperar porque regresen a clases”, opinó.