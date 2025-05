Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la cercanía de la jornada de elección del Poder Judicial de la Federación 2025, existen opiniones y expectativas divididas con relación a la participación de la sociedad.

Mientras que autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), como la vocal distrital 06 con cabecera en Cajeme, esperan una votación de alrededor del 60 por ciento de la lista nominal, basada en la participación de las elecciones locales de 2024, organismos empresariales y analistas políticos han señalado que la participación podría ser demasiado baja, por el orden de entre el cinco y el diez por ciento.

Independientemente del resultado, es un proceso electoral extraordinario e histórico el que se vivirá en toda la República el próximo domingo 1 de junio de este 2025, en el que se elegirán mediante las urnas diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.

Desconocen los ciudadanos de Cajeme el proceso electoral del Poder Judicial

El INE y la comisión temporal del proceso electoral extraordinario se han esforzado con actividades trascendentes para promover el voto, así como para difundir la información necesaria, como los cargos a elegir, las candidaturas, lugares y procedimientos para votar, así como las fechas relevantes del proceso electoral judicial; la mayoría de la ciudadanía parece desconocer el motivo de esa inédita jornada.

Mientras tanto, algunos representantes de organismos y cámaras empresariales están realizando declaraciones en las que señalan el proceso como algo poco transparente.

En el ámbito local, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, realizó señalamientos respecto al proceso, mismo que provocó en Sonora la orden de Ley Seca, quedando prohibida la venta de bebidas alcohólicas para los días sábado 30 de mayo y el domingo 1 de junio.

Tú le preguntas a la ciudadanía y no saben nada de los candidatos, ni qué hacen, ni qué perfil tienen, ni de dónde son, qué historial tienen, no saben nada de nada sobre todo esto. Otra cosa, si te vas a poner en la boleta y vas a llevar un acordeón para rellenar con lo que te dijeron, desde ahí estamos mal. Yo creo que no debería haberse permitido entrar con nada, así como en las elecciones para los gobernantes. No lo vemos con buenos ojos eso y esperemos que haya más transparencia, es todo lo que pedimos”, acusó Gustavo Cárdenas García.

TRIBUNA salió a la calle a preguntar sobre el proceso y esto opinó la ciudadanía:

Pues se supone que tengo que votar porque es el derecho de todos los mexicanos, pero no voy a votar. ¿Por qué? Porque no conozco a ninguno de los candidatos ni candidatas, la verdad no sé mucho del tema, porque no se dieron a conocer bien”, comentó Patricia Hernández.

Sí voy a votar, nomás que todavía no sé por quién, porque no conozco a ningún candidato. Antes sí andaba en eso, pero ya no, ya no conozco a los que andan y no estoy muy enterada de quiénes son, pero sí voy a ir porque la casilla la ponen ahí en la esquina de la casa”, dijo Teresa Mendoza.

La verdad, no sé nada de esas elecciones, sé que va a haber, pero no sé ni de qué se trata ni nada. Yo creo que sí voy a votar, a ver ese día cómo está el calor, pero como te digo, ni conozco a nadie de los que andan de candidatos, no sé qué decirte, la verdad”, dijo Guadalupe Sánchez.

