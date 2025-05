Estudiante de Unison Hermosillo necesita 1.8 millones para trasplante de hígado

Hermosillo, Sonora.- Para reunir los fondos necesarios para someterse a una cirugía de trasplante de hígado, Yamileth Aguayo Benítez, una joven estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia, hizo un llamado urgente a la comunidad a través de las redes sociales de la Universidad de Sonora (Unison).

De acuerdo con la información emitida por la joven mediante el video publicado por la Unison, desde los 11 años de edad fue diagnosticada con hepatitis autoinmune, una enfermedad crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error al hígado, como si se tratara de un virus.

Cuando tenía 11 años me diagnosticaron hepatitis autoinmune, pasé un año hospitalizada, los doctores no entendían lo que pasaba con mi cuerpo, las plaquetas super bajas y no sabían por qué”, comentó la joven en el video publicado.