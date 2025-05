Incendios forestales en Yécora dejan pérdidas importantes a ganaderos

Comparta este artículo

Yécora, Sonora.- Un golpe a la economía de la principal actividad económica del municipio de Yécora representan los incendios forestales que se han estado presentando recientemente, indició la presidenta municipal Diana Ruiz Acuña.

En entrevista con TRIBUNA, la alcaldesa dijo: "Sí impactan mucho en la economía de los rancheros, ya que el pasto es lo que come el ganado de los ganaderos; de por sí ahorita se está batallando mucho con el agua y todavía batallar con la pastura que se le tiene que dar al ganado”, señaló Diana.

Además, añadió que los incendios forestales no generaron la necesidad de atención a habitantes: "Afortunadamente no fue necesario, porque los incendios fueron en ranchos; en lo que sí se les apoyó a los rancheros es con las brigadas de Conafor y del municipio para atender los incendios", explicó Ruiz Acuña.

Ahorita los incendios ya están totalmente controlados en el municipio; el que fue más extenso fue el de Mesa Grande, donde fueron más de tres mil hectáreas, y el de Maycoba, y ahorita ya se están haciendo recorridos limpiando las brechas y caminos, precisamente para evitar más incendios como esos”, recalcó.

Sobre las causas, la presidenta puntualizó: "Se debe a la sequía, está muy seco y cualquier vidrio o colilla de cigarro, algún descuido de una persona puede ser causante y ya no lo paras porque está muy seco y hay mucho pasto. Le pedimos a la gente que está en el campo que no prenda sus fogatas, que apaguen bien los cigarros, que no tiren basura y que eviten todo lo que pueda provocar estos problemas".

Señaló que en la cabecera municipal no se tienen problemas de agua, mientras que en la comunidad étnica de Maycoba, sí existe un desabasto, mismo que se está atendiendo mediante un proyecto de pozo profundo, que ya está presentado ante las instancias correspondientes.

Incendios forestales dejan pérdidas importantes en Yécora

Fuente: Tribuna