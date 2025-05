Pavel Núñez, candidato a magistrado, apuesta por un Poder Judicial eficiente y cercano

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con una destacada trayectoria en el ámbito judicial, académico y administrativo, Pavel Humberto Núñez Moreno aspira a ocupar una magistratura en materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación.

Originario de Empalme, Sonora, Núñez cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en instituciones como el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República y el Congreso del Estado, donde actualmente se desempeña como director jurídico.

En entrevista con TRIBUNA, Núñez explicó que su motivación para contender surge de una vocación de justicia y del compromiso con un sistema judicial más eficiente, cercano y libre de malas prácticas.

Pregunta (P): ¿Quién es Pavel Humberto Núñez Moreno? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estudios tiene?

Pável Humberto Núñez Moreno (PHNM): “Primeramente te podría decir que soy un empalmense nacido hace cuarenta años. En materia de estudios académicos, evidentemente soy licenciado en Derecho, pero también estudié la especialidad en juicios orales, de la cual regresé con un promedio de 95”.

“Después hice mi maestría en Derecho Procesal Penal, de la cual egresé con un promedio de 95 también, y posteriormente un doctorado en Derecho Penal, del cual egresé con 96 de promedio. Posteriormente obtuve un doctorado Honoris Causa y actualmente me encuentro inscrito en mi tercer doctorado en Administración Pública”.

“Así como también aproximadamente 70 diplomas y reconocimientos por haber recibido cursos, capacitaciones, pero también por haber impartido muchos de estos talleres, cursos, diplomados, foros. En lo docente, tengo más de 10 años impartiendo clases en diversas licenciaturas, en Derecho, en Contabilidad, Criminología y en posgrado”.

“A lo largo de mi vida docente, he impartido más de una veintena de materias distintas. Es algo que me gusta la docencia, lo hago más bien por un tema de una convicción personal. En lo que respecta a la cuestión profesional, pues comentarte que mi primer trabajo fue en el Poder Judicial de la Federación, precisamente, al cual ingresé porque ahí hice mi servicio social”.

“Yo no ingresé por palancas, por familiares. Hasta ahorita no tengo un solo familiar en el Poder Judicial Federal, ni he tenido en todo el país. Ingresé por méritos propios y ahí estuve trabajando en algunas áreas. Estuve en Defensoría Pública Federal, en Juzgados de Distrito, en Tribunales Colegiados”.

“Eso me permitió conocer al interior de la institución, tanto las cosas buenas como también las áreas de oportunidad. Posteriormente, estuve también trabajando en dos etapas distintas en la entonces Procuraduría General de la República. Después volví como delegado de la fiscalía de la hoy ya Fiscalía General de la República en el estado de Sonora”.

“También estuve una temporada en la Secretaría de Educación, aproximadamente cinco años. Actualmente, me desempeño como director jurídico del Congreso del Estado. Esa básicamente es la trayectoria”.

(P): En este contexto se da la Reforma del Poder Judicial, donde se produjo con bastante polémica y también se llega con un discurso de que existe mucha corrupción dentro del Poder Judicial. Preguntarle: ¿Considera que era necesaria una reforma y cuáles son esas áreas de oportunidad que tiene hoy por hoy el Poder Judicial?

(PHNM): “Precisamente, la reforma constitucional en materia judicial deviene del 5 de febrero de 2024, cuando el entonces presidente de la República presenta la iniciativa en el Congreso de la Unión, pasa por toda la fase de proceso legislativo y se aprueba en septiembre de 2024”.

“Aprobándose esta reforma a nivel federal, pasa después a los estados; da en los artículos transitorios un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen su legislación local, empezando por la Constitución local de cada estado para que puedan embonar las elecciones locales con las federales este primero de junio”.

“En el Congreso del Estado se hizo lo propio y el 30 de diciembre de 2024 se aprobó la Reforma Constitucional Local que abría ya el proceso electoral para esta jornada extraordinaria de 2025. En ese sentido, tuve a bien inscribirme como candidato por cumplir los requisitos”.

“Mencionaba hace unos momentos la parte de los promedios; precisamente es parte fundamental de la reforma. Los promedios, tanto de globales como de licenciatura, tienen que ser de 8 o superior, así como las calificaciones de materias relacionadas con el cargo al que se aspira, las cuales deben de ser de 9 o superior”.

“En ese sentido hemos tenido la oportunidad de, en este proceso de campaña, visitar los 50 municipios que nos asignó el INE (Instituto Nacional Electoral). Ya recorrimos sierra, recorrimos costa, recorrimos ciudades, recorrimos pueblos y, precisamente derivado de ese acercamiento con la ciudadanía, hemos recabado tres grandes clamores de la sociedad respecto del nuevo sistema de justicia”.

“Uno de ellos tiene que ver con los tiempos de emisión. Los tiempos de respuesta del Poder Judicial. Sabemos que hay muchos casos en los cuales se tardan meses, incluso años, en poder resolver un asunto. Y la justicia que llega tarde no es justicia. El segundo aspecto es en el sentido de la eliminación de las malas prácticas al interior de la institución”.

“Como se mencionó ahorita, la corrupción es preponderante y hay diferentes tipos de corrupción. Por ejemplo, un tema que está muy arraigado al interior de la institución es el nepotismo. El tema del acoso también, en sus distintas variables, es un problema real al interior del Poder Judicial”.

“La prepotencia, es decir, vicios que se han venido fermentando al interior a través de las décadas y que hoy, pues, tenemos la oportunidad de entrar a revisar y erradicar estas malas prácticas. El tercer elemento que también hemos podido recabar de la ciudadanía es la cercanía que debe haber entre la institución y la sociedad, es decir, derribar la barrera que ha existido históricamente entre el Poder Judicial y la sociedad”.

“Creo que debe ser un Poder Judicial más cercano a la gente a través de sus resoluciones. Que no sean resoluciones o sentencias que tengan lenguaje muy técnico o muy especializado, sino que cualquier persona pueda tener la forma de entender el lenguaje jurídico. Otra forma también es acercarse a las comunidades”.

“De hecho, es algo que hemos platicado como un compromiso, destinar un domingo de cada mes para estar visitando las comunidades. Es algo que hemos comentado y que la gente lo ha visto muy bien, el tener un magistrado en tu colonia, el tener un magistrado en tu barrio, en tu ciudad y escuchar a la gente”.

Pregunta (P): Esta es una elección histórica desde el principio. Después de todo este proceso, usted es protagonista de esta historia. ¿Cómo se siente, cómo ha sido este proceso para usted, qué ha aprendido?

(PHNM): “El proceso me ha dejado muchas satisfacciones. Tuvimos la oportunidad de recorrer los 50 municipios, platicar con la gente, de platicar con las amas de casa, platicar con los profesionistas, platicar con jornaleros, platicar con pescadores, es decir, con prácticamente todos los sectores de la población. Y muchas veces uno piensa que Sonora es Hermosillo nomás, pero realmente Sonora es un estado multicultural”.

“Un estado que en cada región tiene una realidad social distinta y tiene problemáticas distintas. Es decir, cada región tiene su propia identidad. Yo creo que es algo que nos dejó este proceso electoral, el poder estar en esa cercanía. Había municipios que no conocía, que en mi vida había tenido la oportunidad de ir y, pues ahora, qué bueno que gracias a esta reforma, pues nos impulsó”.

“Hicimos alianzas con grupos de estudiantes, con grupos de jubilados, con grupos de maestros, con grupos de trabajadores, con grupos de vecinas, de vecinos, de adultos mayores. Eso llena mucho de satisfacción, el hecho de que alguien esté de acuerdo con tu propuesta de impartir justicia. Realmente es algo que motiva. La gente nos lo ha dejado de manifiesto. Independientemente de los resultados, yo creo que eso pasará a segundo término; los candidatos ganamos con haber tenido esta oportunidad de volvernos más cercanos a la gente”.

(P): ¿Y la motivación que lo hizo levantar la mano?

(PHNM): “Bueno, la motivación viene desde el punto de vista de que, tanto académicamente como profesionalmente, siempre he estado orientado a temas de justicia. Temas jurídicos, particularmente de justicia. Tanto procuración de justicia como impartición de justicia. Entonces creo que fue una coyuntura en la cual a lo mejor en cualquier otra convocatoria no hubiera participado, a lo mejor para algún tema político, para algún tema de otra índole”.

“Pero ya abriéndose una convocatoria en tema de justicia, de impartición de justicia, como lo hace el Poder Judicial, pues yo dije: ‘bueno, tengo toda mi vida preparándome para este momento’. Dije: ‘Creo que hay materia para poder aportar, es un área que conozco, es un área que me gusta, es un área en la que tengo experiencia’, y esa fue mi motivación principal”.

(P): ¿Cuáles son sus principales banderas?

(PHNM): “El primero de ellos, y que precisamente viene de este clamor de la ciudadanía y que yo pondría en el top número uno respecto de quejas que recibimos de los ciudadanos, es eficientar tiempos de respuesta que va pegado con abatimiento al rezago y eficientar tiempos de respuesta”.

“La segunda es precisamente la parte de poder derribar la barrera que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Recordemos que a nivel federal permite la posibilidad de reelección a nivel local, entonces, evidentemente, pues los candidatos van a tener que permanecer cercanos a la gente, que permanecer cercanos al pueblo, van a tener que dar, ya como funcionarios, buenos resultados a la ciudadanía. Entonces, eso, pues, busca tender puentes de comunicación permanentes con la ciudadanía o con medios de comunicación”.

“Y la última trata de erradicar malos vicios o erradicar malas prácticas al interior. Recordemos que ahora se crea una figura nueva que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, cualquier juez que quede electo, magistrado, incluso ministro, si se advierte alguna conducta indebida al interior de la institución, como un tema de nepotismo, como un tema de acoso, como un tema de prepotencia, como un tema de mal ejercicio del cargo, pues se podrá denunciar esta conducta indebida ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Y este tribunal se encargará de abrir sus expedientes, sus indagatorias, para poder determinar si sanciona o no sanciona a un servidor público”.

(P): Sabemos que en el estado es poca la participación. Vemos que la ciudadanía está un poco confusa. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted le manda a la gente para que salga a participar este próximo domingo?

(PHNM): “Bueno, yo creo que no podemos dejar en manos del abstencionismo estas elecciones. Es por primera vez en la historia moderna de México que se van a elegir jueces, magistrados y ministros. Vamos a tener como ciudadanos la herramienta o tal vez hasta el arma para poder defender aquellos perfiles que nosotros consideremos que sean más idóneos para impartir justicia”.

“No nos podemos desligar ni decir: ‘Yo... A mí no me interesa quién queda de juez, a mí no me interesa quién queda de magistrado, porque nadie estamos exentos del día de mañana de tener la necesaria. Entonces, de ahí la importancia de conocer los perfiles. De hacer un juicio de valor de cuáles de esos perfiles son los más idóneos para el cargo. Y salir a ejercer este derecho ciudadano; también es una obligación cívica el salir y hacer que prevalezcan los sistemas democráticos”.

Fuente: Tribuna