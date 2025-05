Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Aunque en esta temporada no fueron necesarias las manifestaciones de protesta de parte de los usuarios, el servicio de transporte urbano en Guaymas encendió ya los aparatos de refrigeración en los camiones, cumpliendo de esta manera con la disposición.

Sin embargo, no todas las unidades que prestan el servicio colectivo cumplen con ello, pues lo hacen solamente aquellas que cubren una serie de requisitos, como es modelo, condiciones mecánicas y eléctricas, carrocería, entre otros, las que entran a un programa de apoyo y subsidio por parte del Gobierno del Estado.

Transporte urbano enciende los ‘aires’ en Guaymas



El delegado del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) en Guaymas, Misael Nápoles Cañedo, precisó que en el puerto encienden el aire acondicionado los camiones de las rutas San Carlos; Guaymas Norte en sus rutas 1, 2 y 3; Marsella, Miramar, y las dos rutas Circunvalación (azul y amarilla).

Las rutas restantes, por las condiciones de las unidades, no cumplen con la disposición, pero tienen la tarifa de nueve pesos, y no la de 12 pesos como las que sí lo hacen, anotó.

En el caso de la ruta Guaymas -Empalme, estos autobuses igual cumplen con el encendido de la refrigeración, aún cuando no están obligados a hacerlo.

Transporte urbano enciende los ‘aires’ en Guaymas



Ernesto Javier Valdez Angulo, presidente del consejo de administración de la empresa Tugesa, aseguró que el encendido de los aparatos de aire acondicionado es un plus que brindan a los usuarios, pero no están obligados a encenderlos, pues no tienen tarifa especial ni subsidio para combustible y para mantenimiento de los aparatos de refrigeración.

Fuente: Tribuna