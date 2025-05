Hermosillo: Vecinos de Urbi Villa Campestre sufren por presencia de indigentes

Hermosillo, Sonora.- Vecinos de la colonia Urbi Villa Campestre, en Hermosillo, constantemente tienen que lidiar con el humo y los malos olores que despiden los incendios provocados por personas indigentes en el canal ubicado a la entrada de la colonia.

Este canal se encuentra atravesado por dos puentes, mismos que las personas indigentes adaptaron con cacharros para vivir debajo de ellos. Además, se producen malos olores por perros muertos y basura que tiran los vecinos.

Mario Alejandro Gastelum, vecino de la colonia desde hace 14 años, dijo que las personas indigentes todas las noches hacen fogatas, pero el fuego tiende a subir debido a que también queman basura como llantas y demás cosas que acarrean al lugar.

Mario Gastelum mencionó que el humo es muy molesto porque se filtra a través de los aires o por las ventanas hacia el interior de los hogares, lo que dificulta conciliar el sueño o realizar cualquier actividad de manera segura.

Todas las noches, se prenden fogatas debajo del puente. El olor es tan fuerte que no nos deja. Si lavas y dejas la ropa secando afuera, se llena de humo. Ya les hemos echado a la patrulla, pero al rato vuelven y todo como si nada", expresó Mario Gatelum.

De la misma manera, jóvenes estudiantes también se ven afectados, pues tienen que usar el puente para cruzar el canal y les da miedo que alguna de las personas que viven debajo del mismo les pueda hacer daño.

Michel Terrazas, estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobach), plantel Villa Bonita, señaló que, cuando sale de clases a las 18:50 horas, le da miedo pasar por ahí y que lo quieran asaltar o intenten hacerle daño.

Dijo que, debido a la cercanía entre el Cobach y su casa, se va caminando, pero cuando sale a última hora tiene que pasar corriendo o buscar a algún amigo o vecino que lo acompañe, porque son varias personas las que viven debajo del primer puente.

Mi papá no puede ir por mí. Yo me regreso caminando, pero sí hay mucha gente muy mala o que se mira mala, como que me quieren ‘tumbar’ la mochila o el teléfono y luego, con el humo, ni podemos ver bien", concluyó Michel Terrazas.