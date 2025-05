Maestros se manifiestan en Ciudad Obregón frente a Sección 28 del SNTE

Ciudad Obregón, Sonora.- "De Yucatán a la baja, aquí nadie se raja", "SNTE, escucha, el maestro está en la lucha", "esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta", además de “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, son algunas de las consignas que un grupo de maestros federalizados gritaban durante una manifestación que realizaron en el exterior de las oficinas de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con sede en Cajeme.

Para llevar a cabo dichas acciones de protesta, los docentes cerraron la calle París entre Bahía de Kino y Boulevard Las Torres en la colonia Prados de la Laguna, en donde por medio de pancartas y consignas demostraron su inconformidad ante la negativa del Gobierno Federal de abolir la reforma de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), promovida en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Al respecto, el profesor Julián Beltrán Terán comentó que hasta el momento alguno de los argumentos de las autoridades federales es que no los pueden regresar a los esquemas que existían hasta antes de las reformas del 2007; sin embargo, indicó que ya no se conformarán con una respuesta relacionada con la falta de recursos.

Si no pueden regresarnos con el dinero del gobierno, que no es lo que queremos, o con nuestro propio dinero, pues que se haga una regularización de las Afores. Las Afores ganaron miles de millones de pesos en estos años, de los cuales no nos tocó nada; que se haga una revisión de la ley", manifestó.