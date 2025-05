IMSS en Navojoa registra rezagos en atención y equipamiento

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Falta de personal, materiales y equipos, son algunas de las peticiones que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navojoa exigen a la delgada estatal Angélica Mariel Martínez López, debido a que consideran que estos rezagos ponen en riesgo la integridad de sus familias.

Cabe señalar que las operaciones del IMSS en la ‘Perla del Mayo’ datan desde hace 70 años, por lo que el crecimiento de la población derechohabiente, así como la falta de modernización del inmueble, han dejado a este servicio casi obsoleto.

PIDEN MEJORAS

Leonardo Pacheco Aguirre, ex líder sindical del IMSS y activista social, mencionó que durante la jornada de recolección de firmas, gran parte de la derechohabiencia mostró su preocupación por las carencias y malas atenciones que aparentemente se presentan en el Hospital General de Zona número tres en Navojoa.

No contamos con médico en el área de ultrasonido, cardiología, médicos generales ni servicio de rayos X, tampoco hay reactivos en el laboratorio y no contamos con médicos especialistas para cubrir las ausencias del personas de base, mientras que en farmacia no se cuenta con medicamentos”, afirmó.

Además solicitó a la Delegación Estatal del IMSS que se le brinde cursos intensivos sobre Atención al Derechohabiente al personal de confianza y sindicalizados.

No omito decir que en jornada acumulada no se cuenta con subdirector, los médicos especialistas no acuden a interconsulta al área de Urgencias, donde hace falta camas, así como stock de medicinas en farmacia”, puntualizó.

Por su parte, derechohabiente señalaron que el retraso en las citas es una de las principales demandas, lo cual los obliga a consultar con médicos particulares.

Hacemos el sacrificio de consultar con particulares porque en el Seguro no tienen para cuando, por ejemplo a mí me tienen desde hace tres meses esperando una cita con el angiólogo y hasta la fecha no me la han podido asignar”, confesó Patricia, derechohabiente afectada.

NUEVO HOSPITAL

Por su parte, Guillermo Peña Enríquez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y miembro del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social (Ccsts) de la construcción del nuevo Hospital del Seguro Social, manifestó que esperan que las nuevas instalaciones queden listas para el próximo mes de septiembre y con ello, los derechohabientes no tengan que trasladarse hasta Ciudad Obregón para poder contar con servicios especializados de alta calidad.

Fuente: Tribuna Sonora