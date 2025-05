Ciudad Obregón: Rechazan conductores y clientes nuevos cobros en plazas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas semanas, ha crecido la inconformidad entre habitantes de Ciudad Obregón que frecuentan una conocida plaza comercial ubicada al suroriente de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se instalaran plumas de acceso y un sistema de cobro para ingresar al estacionamiento del lugar.

Aunque el nuevo esquema busca regular el flujo vehicular y posiblemente generar ingresos adicionales para el mantenimiento del área, la medida no ha sido bien recibida por todos. Clientes habituales, aunque reconocen el derecho del centro comercial a implementar esta política, consideran que la situación económica actual no permite gastos adicionales cada vez que se acude a hacer compras. Cabe señalar que no es la primera plaza de la ciudad que lo hace, situación que no es del agrado de la población.

Ven afectaciones

“Entendemos que pueden cobrar, pero la verdad es que todo está caro, y ahora pagar también por estacionarte, pues sí pega”, comentó María, usuaria que acude semanalmente a la plaza.

Pero quienes más han resentido el cambio son los conductores de plataformas digitales, como Uber o DiDi, quienes aseguran que aceptar servicios hacia o desde la plaza representa una pérdida directa en sus ingresos.

Rubén, conductor de una aplicación de transporte, explicó que ha dejado de aceptar viajes hacia ese punto debido al cobro de estacionamiento. "No entro para allá; si me cae un viaje, mejor lo dejo pasar, lo cancelo. No tengo por qué bajarme, sacar boleto y pagar acceso. Es más gasto para mí y el cliente no siempre lo quiere asumir", dijo.

Su experiencia no es aislada. Adrián, también chofer de plataforma, aseguró que desde la implementación del cobro ha evitado viajes al centro comercial, especialmente porque la mayoría de los servicios solicitados desde ahí se dirigen a colonias cercanas y con tarifas bajas.

Hay veces que te cae un viaje y el cliente se tarda en salir. Si lo esperas dentro, te cobran 15 pesos, y si el viaje fue de 35, ya no te conviene. Y si lo esperas afuera, es tiempo que estás perdiendo otros viajes", explicó.

Economía: No está bien

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) en Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, indicó que este tipo de situaciones viene a golpear la economía de los consumidores y pidió a los comercios que cuentan con este sistema de seguridad reconsiderar la medida, debido a la situación económica desfavorable por la que atraviesa el sur de la entidad en materia agropecuaria.

Los trabajadores del volante y usuarios en general piden a la administración del centro comercial evaluar el impacto de estas decisiones, que no solo afectan la movilidad y la oferta de transporte, sino también la dinámica comercial de la zona.

Es para mentener instalaciones

Por su parte, Jaime Márquez, comerciante, comentó que el cobro del estacionamiento es con el fin de mantener un buen estado en sus instalaciones. “Estas tiendas se ubican en una propiedad privada; incluso para eso compran terrenos amplios, y los dueños de las plazas están en su derecho de realizar estos cobros”, manifestó.

Otro comerciante, Pedro González, dueño de una tienda de ropa, defendió la medida señalando que no solo es una forma de mejorar el servicio, sino también una necesidad para seguir ofreciendo un espacio cómodo y seguro.

El cobro es mínimo comparado con lo que gastamos en mantener las instalaciones. Las plumas y el sistema de cobro permiten evitar que las personas dejen sus coches ocupando espacios sin ser clientes. Es una manera de optimizar la experiencia para quienes realmente vienen a comprar”, explicó.

