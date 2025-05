Se debe poner orden en el Transporte Público: Canaco Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El tema del transporte en Ciudad Obregón ha generado polémica durante las últimas semanas, debido a las diferencias que existen entre los llamados taxis de rutas o quinceros y el transporte tradicional, situación que requiere de la atención de todos los sectores de la localidad.

Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Ciudad Obregón, comentó que este es un tema delicado que debe tomarse con seriedad, debido a que los diferentes medios o modalidades de transporte son los que mueven a la fuerza laboral de Cajeme.

Es un tema muy delicado, es un tema en el que tenemos que involucrarnos todos, porque son los que mueven a los empleados de las empresas, del comercio, y hay que sentarse porque se tiene que organizar", afirmó.

Agregó que el problema del transporte tradicional es palpable debido a que las unidades resultan insuficientes, pero por otro lado, manifestó que los llamados taxistas de ruta o quinceros operan en la ilegalidad o impunidad: "No hay voz completa; yo creo que lo que hay que hacer aquí es sentarnos, dialogar y proponer, hacer propuestas de regularlo, poner orden en el sector público; no se trata de quitarlos o no quitarlos, sino de poner orden".

El líder de los comerciantes en la ciudad manifestó que no se trata de quitar a los taxistas, sino de reordenarlos y regularlos, para que presten el servicio de manera ordenada. Finalmente, Cárdenas García reiteró el llamado a las autoridades y sectores involucrados en la prestación del servicio del transporte urbano, a fin de trabajar de manera coordinada en la solución, para lo cual consideró necesario realizar un estudio de movilidad.

Fuente: Tribuna