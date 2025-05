Sonora tiene nuevo secretario de Seguridad Pública: Durazo toma protesta a Braulio Martínez

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 7 de mayo se confirmó que Víctor Hugo Enríquez García renunció a su cargo en el Gobierno del Estado de Sonora, por lo que ya hay nuevo secretario de Seguridad Pública. Hace algunos momentos se informó que Braulio Martínez será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad.

Fue el gobernador sonorense, Alfonso Durazo Montaño, quien encabezó la ceremonia donde Braulio rindió protesta como nuevo secretario de Seguridad estatal. En sus redes sociales, el mandatario morenista también informó sobre otro importante cambio en su gabinete, pues Paloma Terán asumió la titularidad de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social.

Antes de asumir la titularidad de Seguridad, Braulio se había estado desempeñando como secretario particular de Durazo. Mientras que Paloma era diputada local del Congreso del Estado hasta el 29 de abril pasado: "He nombrado a Braulio Martínez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, y he enviado su propuesta al Congreso del Estado para su aprobación", dijo el gobernador.

También he invitado a Paloma Terán a formar parte de mi gabinete como coordinadora del Sistema Estatal de Comunicación Social, y estamos a la espera de que tramite su licencia ante el Congreso del Estado", agregó el mandatario en X.

Durante el día circuló a través de redes sociales la renuncia de Víctor Hugo Enríquez, por lo que el mandatario sonorense nombró a Braulio Martínez como el nuevo responsable de la seguridad en Sonora. Con el nombramiento de Paloma Terán como nueva titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, se deberá llamar a su su suplente en el Congreso a tomar funciones.

Fuente: Tribuna