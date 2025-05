Cajeme: Molesta al alcalde Javier Lamarque que evadan pago de predial

Ciudad Obregón, Sonora.- "La verdad es que me enoja que esa gente que tiene con qué pagar recurra a ese tipo de recursos para no contribuir al bienestar de nuestro municipio”, señaló el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, en relación a los empresarios que se ampararon ante un tribunal federal por considerar desproporcionado el impuesto predial.

El presidente municipal de Cajeme destacó que son ese tipo de personas, sin mencionarlos por sus nombres, los primeros en levantar la voz para quejarse o señalar las fallas que pudieran presentarse en materia de los servicios públicos como la pavimentación, el alumbrado, la seguridad o la limpieza de los espacios públicos.

Ciudad Obregón La mayoría de cajemenses no pagan ni agua ni predial; Lamarque pide regularizarse

NAvojoa "Descuentos al predial en Navojoa son una cortina de humo": Movimiento 'No al Alza Predial'

El amparo fue otorgado a nueve ciudadanos por el Juzgado Séptimo de Distrito de Sonora bajo el principio de que se violaron los derechos de equidad y proporción fiscal. Cabe señalar que TRIBUNA no tuvo éxito en tener una declaración de los amparados.

Lo que no entiendo, ni acepto, es que la gente que más tiene se niegue a pagar prediales y no es la gente que menos tiene la que interpone demandas y busca paros, porque no tiene dinero para pagar abogados", afirmó.