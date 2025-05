Podrían comerciantes no estar en condiciones de pagar las utilidades en el sur de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El mes de mayo es la fecha límite para el pago de utilidades; sin embargo, debido a la difícil situación económica que se vive en el sur de Sonora derivado de la falta de precipitaciones que han generado condiciones de sequía en la región y con ello una crisis económica, algunos establecimientos comerciales podrían no cumplir con este ordenamiento en materia laboral.

Al respecto, Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CanacoServyTur) de Ciudad Obregón, comentó que la escasez de recursos se debe a que, durante el presente ciclo agrícola, no se autorizó la siembra de 160 mil hectáreas en el Valle del Yaqui y, con ello, están dejando de circular entre 10 mil y 15 mil millones de pesos en la región.

El líder de los comerciantes en Cajeme consideró que una de las situaciones que podría complicar el panorama es el hecho de que, además de la crisis económica por la falta de circulante, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tienen que cumplir con el pago de sus obligaciones fiscales y con el pago de la energía eléctrica que podría incrementarse en las próximas semanas.

La situación todo mundo la conoce; estamos trabajando al margen del día a día, no hay márgenes de utilidad, porque la utilidad se deja en lo que queda guardado, en la mercancía que no se vende; se está desplazando muy poco la mercancía y cada uno de los comerciantes sabrá si tiene o no para otorgar las utilidades”, manifestó.