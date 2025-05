Recintos culturales de Navojoa deteriorados limitan la promoción cultural

Navojoa, Sonora.- Museos, teatros y recintos históricos deteriorados mantienen a la promoción cultural en el municipio de Navojoa en estado de abandono y lamentablemente hasta el momento no hay algún proyecto concreto por parte de las autoridades municipales para su rescate.

Otro de los factores que limitan la promoción cultural en la ciudad es la ausencia de la figura del cronista municipal, donde a pesar de que cabildo aprobó la formación de una nueva Dirección en el Ayuntamiento de Navojoa para cubrir este rezago, la administración de Jorge Alberto Elías Retes no ha cumplido con ello.

ESPACIOS ABANDONADOS

Históricamente el Museo Regional del Mayo ha sido el lugar idóneo para la realización de expresiones culturales, como la presentación de libros, veladas o exhibición de antigüedades, sin embargo, desde hace tres años se encuentra cerrado al público debido al deterioro de su infraestructura.

Sin embargo, otros espacios que necesitan inversión son el Eco Museo de sitio Tehuelibampo, el cual debido a su lejanía y difícil acceso, resulta desconocido para la población; mientras que en el caso del Teatro Auditorio Municipal ‘Romeo Gómez Aguilar’ a pesar de que se encuentra funcionando, su infraestructura presenta deterioro, como lo es la zona de los telones, camerinos, escaleras y puertas de acceso, lo cual limita las posibles presentaciones teatrales.

Cabe señalar que para la redacción de esta nota informativa se buscó al director de Educación y Cultura para conocer cuál será el proyecto del Ayuntamiento para rescatar estos espacios, sin embargo no se logró contactarlo.

Debido a ello, durante los últimos años la promoción cultural de la ciudad ha recaído en la comunidad universitaria, como lo son los programas de 'Miércoles Culturales' de la Universidad de Sonora, así como los 'Jueves Culturales' por parte del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson).

SIN CRONISTA

Fue en el mes de diciembre cuando el Congreso del Estado de Sonora envió un exhorto al Ayuntamiento de Navojoa para la designación de su cronista municipal; por lo que Cabildo aprobó la formación de una nueva Dirección para cubrir esta ausencia en el presupuesto del 2025, sin embargo, a cinco meses del acuerdo continúan sin cumplirlo.

No sé por qué las autoridades municipales no asignan a un cronista, no es culpa total del presidente actual porque ya vamos para ocho años sin cronista municipal… Se habló con la maestra Chayito, con Mayito y no le dieron importancia necesaria al considerarlo como no prioritario”, puntualizó Félix Gastélum.