"Puedo volver a ganarle a Morena en el 2027": Toño Astiazarán, alcalde de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En un evento que no era del partido político al que pertenece, el alcalde de Hermosillo, Antonio 'Toño' Astiazarán, manifestó ante todos los presentes que en el 2027 podía volver a ganarle a Morena en una elección.

Sin especificar a qué tipo de elección se refería en dos años más, el presidente municipal de Hermosillo que acudió a una reunión del Partido Sonorense (PES) manifestó tener la plena confianza de vencer a Morena en una contienda democrática. "En el 2021 tuve la fortuna de competir por la alcaldía de Hermosillo y le gané a Morena a pesar de que muchos la daban por perdida e incluso decían que no había manera de ganarles en la capital del estado de Sonora".

Tres años después pasamos de 105 mil votos a 155 mil votos en Hermosillo, por eso si nosotros, todos los que estamos aquí, no perdemos la fe, la esperanza, no dejamos de luchar por las causas que compartimos, estoy seguro de que no solo vamos a ganar, sino que vamos a lograr gobiernos que se merecen todos los sonorenses", afirmó.