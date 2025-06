Hermosillo: "Fue un proceso muy sencillo", dice Alfonso Durazo sobre la Elección Judicial

Hermosillo, Sonora.- Acompañado de su esposa Rocío Chávez, el Gobernador Alfonso Durazo acudió a su casilla a votar en la colonia Loma Linda en Hermosillo.

El mandatario, como todo ciudadano, esperó en la fila, donde saludó a personas que estaban esperando a votar para los cargos de jueces magistrados y ministros.

Alfonso Durazo señalo como un "proceso muy sencillo" la votación y no fue difícil identificar a las candidatas y candidatos porque su perfiles se publicaron en las páginas de internet de los institutos electorales.

No fue difícil seleccionar a las personas a las y los candidatos, porque se mete uno a internet y aparece todo su inventario y unos que se presentaron, entonces no me fue difícil ".