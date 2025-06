Javier Lamarque sí buscará la gubernatura de Sonora; asegura que lidera encuestas

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- “Si no cuento con el respaldo de los cajemenses y los sonorenses, no voy”, afirmó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para buscar la candidatura de Morena rumbo a la gubernatura de Sonora.

Además, el edil cajemense comentó que, de acuerdo a varias encuestas que se han publicado, es él quien encabeza las preferencias para convertirse en el próximo titular del ejecutivo en la entidad.

“No he dicho nada nuevo, ya lo he dicho antes; al principio no tenía ánimo de ir, pero se han dado las circunstancias en varios aspectos y el entorno me ha estado planteando la posibilidad, de modo que he dicho vamos a replantearnos la decisión y, si se dan las condiciones en su momento, vamos a buscar la candidatura”, afirmó Javier Lamarque Cano respecto a sus intenciones de buscar la candidatura al gobierno de Sonora.

El edil cajemense destacó que quienes deseen encabezar la candidatura de Morena tienen que tener como uno de sus objetivos darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación que en el estado de Sonora encabeza actualmente el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

“Por supuesto que darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el gobernador Alfonzo Durazo debe de ser uno de los principales objetivos que debe de cumplir el que desee ser candidato a gobernador”, indicó el presidente municipal.

Lamarque Cano también comentó que de momento ha decidido esperar cómo se comportan los sectores sociales, económicos y políticos de aquí a que se lleguen los tiempos electorales para tomar la decisión final.

Agregó que, de momento, se encuentra concentrado en atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos y su objetivo es el de seguir trabajando en los proyectos que requiere el municipio para elevar la calidad de vida y mejorar las condiciones de bienestar para las y los cajemenses.

Reiteró que actualmente se encuentra concentrado en sacar adelante al municipio y consideró que el trabajo que haga en beneficio de Cajeme será su mejor respaldo para buscar la candidatura.

Cabe destacar que en meses pasados Lamarque Cano declaró que no estaba en sus planes ser candidato a gobernador y que seguiría cumpliendo con su objetivo de sacar adelante a Cajeme.

20.6 por ciento de las preferencias, posicionan a Javier Lamarque en primer lugar entre los aspirantes de Morena a la gubernatura.

Fuente: Tribuna