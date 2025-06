Bazar Solidario lleva más de 25 años apoyando a la comunidad en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con venta de artículos a muy bajo costo o, en algunos casos, totalmente gratuitos, el Bazar solidario ha venido apoyando a la comunidad en Ciudad Obregón desde hace 25 años.

La coordinadora de programas del Bazar Solidario explicó que uno de los principales programas de la organización es el que apoya de manera gratuita a familias de escasos recursos a las que se les quema su casa.

Para esas familias, nosotros compramos artículos nuevos como catres, mesas, sillas, parrillas de cocina, vajilla, sábanas, cobijas y todo lo que podemos aportar con artículos dentro del hogar, para que puedan volver a empezar”, aclaró.

Ropa, zapatos, ropa interior y artículos de concina, son principalmente los artículos más necesitados y solicitados en el bazar, que se sostiene gracias a la gente.

Nos donan artículos que se ponen a venta a bajo costo para cualquier persona, de esa manera beneficiamos la economía local y el desarrollo comunitario, sin embargo, si hay personas que requieran realmente de algunos artículos de primera necesidad completamente gratis, se les da en donación, por medio de un programa con enlaces con instituciones de gobierno como el DIF”, detalló.

Personas como Jesús Guadalupe Félix, llegan y encuentran un respiro en este bazar. “Yo soy de aquí, pero voy llegando de Mexicali, vengo por unos tenis porque tengo mal mi pie y los tenis que traigo ya están todos rotos y me lastiman, fui al DIF y me dio un vale. Qué bueno que está este lugar, porque no hay así en otras ciudades en las que he andado”, comentó.

El mensaje para las personas que deseen colaborar con alguna donación: si es grande y no la pueden traer, pueden llamar o enviar WhatsApp al 6444141714.

Es un proyecto local que nació hace 25 años como un bazar de la Cruz Roja. Posteriormente, al darse cuenta de que podría servir a mucha gente, fue constituido”, recalcó.

Existe un patronato de la institución, que se compone de personas de buena voluntad de la misma comunidad y que están para vigilar el funcionamiento y que la rendición de centras sea transparente.

