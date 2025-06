Ciudad Obregón: Algunas colonias denuncian que se quedan sin agua o con muy baja presión

Ciudad Obregón, Sonora.- Familias de algunas colonias del oriente de Ciudad Obregón, como la Santa Fe, El Campanario, Los Patios, Los Ángeles y Casa Real, entre otros asentamientos humanos, denuncian quedar sin agua durante las noches.

"Lupita Soto, de la Santa Fe, platicó con TRIBUNA y esto comentó al respecto: "Ya nomás dan las once de la noche y nos empezamos a quedar sin agua en las llaves; sale poquita y de repente ya no sale nada. Hasta las cinco o seis de la mañana vuelve a llegar y a salir de las llaves otra vez".

Por su parte, además del problema de la baja presión en las llaves, que afirman tener por algunos lapsos, en la colonia Misión del Real, también denuncian que el vital líquido sale sucio de sus llaves.

Tenemos ya no sé cuántos meses notando que el agua sale sucia; no es siempre, pero por ratos nos sale con tierra, no podemos ni usarla para cocinar, por eso tenemos que gastar más purificada, por sacarle la vuelta a las enfermedades, oiga”, comentó a TRIBUNA Rosario Sánchez.