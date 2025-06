Trayectoria de Antolín Vázquez es reconocida a nivel nacional

Navojoa, Sonora.- Antolín Vázquez Valenzuela, promotor cultural de la etnia yoreme mayo fue galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura en la Ciudad de México, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El Inbal detalló que este galardón se le entregó por su trayectoria y la relevancia de sus acciones, las cuales visualizan la presencia de los pueblos del norte del país mediante el arte de la tradición oral y sus efectos en la preservación de la cultura yoreme mayo.

SU HISTORIA

El promotor indígena nació en el municipio de Navojoa en el año de 1963 debido a la falta de hospitales en su localidad, sin embargo, tras corroborar que su mamá ya no corría peligro postparto, su familia se regresó a la comunidad de ‘El Júpare’, ubicada en el municipio de Huatabampo.

Ahí abrí mis ojos para ver el mundo por primera vez, estuve un breve tiempo por cuidados a la mujer que me parió, pero a escasos días me trajeron a El Júpare donde me esperaba una cuna de carrizo que mi padre había fabricado… Desde entonces soy de El Júpare, he convivido con mi gente bella pues soy parte de ellos con mucho amor y cariño”, afirmó.