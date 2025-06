Le apuestan agricultores a sobrevivir; hay inseguridad en el campo por desempleo: Alcano

Ciudad Obregón, Sonora.- Productores y trabajadores del campo, más allá de una recomposición económica o de la actividad durante los próximos meses, le apuestan a sobrevivir y esperan que se registren buenas precipitaciones que permitan mejorar las condiciones de la agricultura para el próximo ciclo.

Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Juan Pablo Mendoza Molina, quien destacó que, derivado de la difícil situación que se presenta en el sector rural, los índices delictivos se han incrementado.

Hay una necesidad muy fuerte de sacar adelante esta situación; el hecho de que no haya habido actividad, que no haya habido siembra en el ciclo este pasado, ha venido generando una situación muy grave porque la gente no ha tenido recursos y no tiene trabajo y la necesidad obliga a veces a la gente a hacer cosas que no quiere”, indicó.