Navojoa registra déficit de camiones recolectores de basura

Navojoa, Sonora.- La falta de camiones recolectores de basura, así como el poco personal en el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Navojoa, ha provocado que el exceso de basura en sus calles se incremente, generando múltiples basureros clandestinos en distintos puntos de la ciudad.

Mario Alberto Ramírez Modesto, secretario de Servicios Públicos, aseguró que actualmente sólo se cuenta con 12 camiones recolectores de basura para recorrer las 54 colonias de la ciudad y las ocho Comisarías Rurales.

PIDEN AYUDA

El funcionario municipal señaló que Servicios Públicos no cuenta con el número de supervisores suficientes para asegurarse que las rutas de recolección de basura que cumplen correctamente, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.

Nos ayuda mucho que la ciudadanía esté reportando dónde no ha pasado el recolector porque la ciudad está grande y no tenemos los supervisores suficientes para darle la vuelta a Navojoa y verificar si cumplieron o no con el trabajo… Todavía hay uno que otro (que no cumple con la recolección) por lo que esperemos que cambien de chip y dejen de hacer estas malas prácticas”, puntualizó.