"No muerdan los anzuelos": Alfonso Durazo desmiente investigación de EU en su contra

Hermosillo, Sonora.- El gobierno del Estado de Sonora rechazó este lunes un reporte periodístico que implica al gobernador Alfonso Durazo Montaño en una supuesta alerta de seguridad emitida por autoridades de Estados Unidos. La información, difundida a través de un portal digital, sugería que el mandatario estaba clasificado como "sospechoso de terrorismo", una designación que, según el medio, activaría su detención inmediata al intentar cruzar la frontera.

El origen de la controversia fue una publicación del periodista Luis Chaparro en su sitio web, Pie de Nota. El reporte se basó en una presunta captura de pantalla de un sistema interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Dicha imagen mostraba el apellido "DURAZO" asociado a la leyenda "ST - Suspected Terrorist", junto a una fotografía con el rostro parcialmente difuminado. El portal adelantó que se publicaría una investigación más amplia sobre el asunto.

La respuesta del gobernador Durazo no se hizo esperar. Durante un encuentro con medios de comunicación en un evento de la Universidad de Sonora, Alfonso Durazo se refirió al tema como desinformación y llamó a no dar crédito a este tipo de publicaciones. "Jóvenes, no muerdan ustedes todos los anzuelos que se les presentan, por favor. Por supuesto que no hay nada de eso", declaró de manera contundente para desestimar el señalamiento.

De forma paralela, la administración estatal emitió una postura oficial a través de Paloma Terán, coordinadora de Comunicación Social. En un comunicado, Terán calificó la nota como "completamente falsa y carente de sustento", enfatizando que ninguna autoridad oficial ha validado la información presentada. El Gobierno sonorense atribuye la difusión de este contenido a una estrategia política con la intención de afectar la imagen del gobernador.

"Este tipo de ataques reflejan la desesperación de quienes ven que Sonora avanza", señaló la funcionaria. Aseguró que el mandatario permanece concentrado en sus funciones de Gobierno, sin distraerse en lo que considera rumores infundados y campañas de desprestigio. Finalmente, agradeció a la ciudadanía que, según dijo, respalda una gestión basada en resultados y no en narrativas sin base verificable.

Fuente: Tribuna