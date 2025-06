Ciudad Obregón: Piden que Cruz Roja y Bomberos respeten paso de unidades de emergencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Para evitar accidentes viales, los comandantes de Cruz Roja, delegación Ciudad Obregón, y Bomberos de Cajeme señalan que falta mayor respeto a sus unidades de emergencia.

Últimamente, ha habido desafortunadamente bastantes accidentes de ese tipo; quizás se deba a que muchos de esos elementos no conocen las calles de la ciudad, pero en muchas ocasiones, van en operativo o persecución y obviamente deben ir a velocidades altas y ocurren los accidentes. Por eso es importante que la gente respete todos los vehículos de emergencia”, comentó José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de socorros de Cruz Roja en Ciudad Obregón.

Hemos tenido infinidad de choques, aquí mismo, a la salida de las ambulancias; a pesar de que hay topes pintados, van varias ocasiones que salen ambulancias con las sirenas y los vehículos no nos dan el paso, nos han chocado varias veces”, lamentó Osegueda.

Al respecto, Víctor Manosalvas Mena, comandante del departamento de Bomberos de Cajeme, menciona que sí es algo que se debe mejorar en el tema de la cultura vial.

El jefe de los ‘tragahumo’, destacó algunas ventajas de sus unidades extintoras, en comparación con otros vehículos de emergencia.

Los automovilistas generalmente no respetan mucho al dar el paso, pero en nuestro caso, como nuestras unidades son más fáciles de ver a distancia, por el tamaño y por el sonido más fuerte al traer el sonido más elevado, el viaje del sonido”, comentó.

Por su parte, automovilistas reconocen que falta bastante respeto a la circulación de ambulancias y unidades extintoras.

Trato de dar el paso cuando veo una ambulancia o un carro de bomberos, hasta a las patrullas que pasan volando, pero la verdad, a veces sí noto que ya viene detrás y no me puedo mover porque los carros de enseguida no dan chanza, como que sí nos vale un poco por andar apurados”, comentó Ariel Martínez.