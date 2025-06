95% de los deportados de EU regresa a su lugar de origen; solo el 5% se queda en Nogales

Comparta este artículo

Nogales, Sonora.- Con el aumento de deportaciones en los últimos meses, el Ayuntamiento de Nogales no ha implementado una bolsa de trabajo específica para migrantes, afirmó el secretario, Hipólito Sedano Ruiz.

El secretario del Ayuntamiento aseguró que se ofrece acompañamiento y atención humanitaria a los deportados, principalmente mexicanos, que transitan por la ciudad fronteriza.

“En el caso de los deportados mexicanos, que son la gran mayoría, algunos empresarios locales eventualmente los contratan. Sin embargo, más del 95 por ciento, busca regresar a su lugar de origen lo antes posible”, dijo.

Sedano Ruiz mencionó que el proceso de retorno suele completarse en un plazo máximo de 72 horas, durante las cuales los deportados reciben atención en el refugio ubicado en la Unidad Deportiva de Nogales, lugar en el que se les ofrece alimentación, alojamiento y atención médica.

Además indicó que en el caso de los extranjeros, ellos no pueden acceder a trabajos formales debido a su estatus migratorio irregular y las empresas establecidas no pueden contratar sin un permiso de trabajo vigente, por lo que su integración laboral en el municipio no es viable.

Unidad Deportiva de Nogales, Sonora

Fuente: Tribuna