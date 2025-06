Elección del domingo histórica y exitosa en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, destacó que la pasada jornada electoral, por medio de la cual se eligió a los jueces, magistrado y ministros que conformarán el Poder Judicial, fue en proceso histórico y exitoso que servirá de referencia nivel mundial.

Destacó que este tipo de ejercicios democráticos, son históricos y probablemente la del domingo, ha sido la más importante en la historia del país, debido a que por primera vez se votó por los administradores e impartidores de justicia.

En lo que respecta a los índices de participación, los cuales oscilaron a nivel nacional entre el 12 y el 13 por ciento, obedece a las circunstancias propias del proceso, como la realización de campañas cortas y personas que promovieron la no participación.

Yo creo que fue una participación acorde a la circunstancia, qué circunstancia marcaria yo, primero no hay historia, no hay experiencia y todavía no hay cultura democrática en la elección del Poder Judicial, apenas la estamos construyendo, entonces eso va a hacer que la gente no se involucre emocionalmente”, Finalizó.