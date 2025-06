Hubo votos nulos por leyendas escritas en boletas o algunas en blanco en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el avance del conteo de votos en Cajeme, tras la jornada electoral al Poder Judicial, se detectaron varias boletas que tuvieron que ser anuladas, comentó Christel Lucía Álvarez Chávez, presidenta del consejo municipal electoral en este municipio.

Nos encontramos con votos nulos, personas que dejaron recuadros en blanco o que escribieron leyendas como: no sé por quién votar o no me interesa ejercer mi voto, entre otras; esas boletas se anularon”, mencionó a TRIBUNA.