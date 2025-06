Policía Municipal de Navojoa va en contra de ‘quince peseros’

Navojoa, Sonora.- Por presunto trabajo irregular e inseguro para los usuarios del transporte público en Navojoa, la Comisaría de Seguridad Pública inició un operativo para retirar a los famosos ‘quince peseros’ del primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, esta medida ha dividido opiniones, debido a que gran parte de los usuarios consideran que el servicio de transporte público en Navojoa resulta insuficiente, debido al déficit de unidades, lo cual aumenta el tiempo de espera hasta por 40 minutos.

EL OPERATIVO

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, señaló que uno de los factores para el retiro de los ‘quince peseros’ fue que este servicio no se encuentra regularizado por el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), ni tampoco ofrece seguridad a los usuarios.

Los quince peseros no pueden hacer un convenio con el Gobierno del Estado porque andan trabajando irregularmente; No traen seguro para el viajero ni para los vehículos, no traen placas, además de que traen vehículos de procedencia extranjera”, indicó.