Sectores productivos de Cajeme critican falta de participación en elección judicial

Ciudad Obregón, Sonora.- Representantes de cámaras empresariales y de sectores productivos en Cajeme reaccionaron a la jornada electoral del Poder Judicial realizada el pasado domingo 1 de junio, destacando que hizo falta mayor participación ciudadana.

TRIBUNA consultó a algunos liderazgos del sector económico en el municipio sobre el proceso en el que se eligieron a magistrados, jueces y ministros y sus opiniones coincidieron en que también faltó dar a conocer a los candidatos.

Notamos que no fue una jornada como las que estamos acostumbrados con la secrecía. Hoy votaron con acordeón, gente que iba con uniformes gubernamentales a votar y, pues desgraciadamente, no vimos que fuera una jornada transparente y respetuosa, pues el acordeón ya es una manipulación al voto y no creo que hayan sido libres y voluntarias", afirmó Gustavo Cárdenas García, presidente de Canaco Obregón.

Señaló que fue poca la participación para el costo tan elevado que significa la democracia y este era un ejercicio democrático, "aunque lamentablemente no estuvo muy transparente”.

Por su parte, Edna Tavares, vicepresidenta de Canirac en Ciudad Obregón, informó que ella sí fue a votar y dijo que lo que ella puede comentar es que estaba muy solo. “Me paseé por algunas calles y miré las casillas con muy baja afluencia de votantes. En lo personal, siento que hizo mucha falta información. La verdad, los afiliados a Canirac comentaban que no iban porque no tuvieron información de ningún candidato, que no conocían a nadie y, básicamente, esa fue su postura”.

No puedo dejar de reconocer con preocupación la notable apatía ciudadana reflejada en la baja participación durante la jornada electoral del primero de junio. Esto nos lleva a reconocer que existe un claro distanciamiento entre la ciudadanía y los procesos políticos, lo cual debe invitarnos a la autocrítica y a la acción, pues, más allá del resultado, lo verdaderamente relevante para nosotras como líderes y agentes de cambio es cuestionarnos: ¿por qué tantos ciudadanos decidieron no participar? Es momento de reflexionar y replantear nuestra relación con la vida pública", afirmó Clarissa Flores Chong, presidenta Ammje Ciudad Obregón.

Dijo que desde Ammje hacen un llamado a fortalecer la participación cívica, especialmente entre las mujeres, "quienes tenemos mucho que aportar para construir un Cajeme más justo, seguro y próspero”.

