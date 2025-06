Clima en Sonora: Conagua pronóstica fuertes lluvias y onda de calor HOY viernes 20 de junio

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, han revelado que para este viernes 20 de junio del 2025, habrá posibles afectaciones por la el patrón del monzón. Según los reportes meteorológicos, se pronóstica onda de calor persistente, con alta probabilidad de fuertes lluvias.

El clima puede cambiar de un momento a otro, pero según meteorólogos de la Conagua, afirman que para Sonora y Chihuahua, se esperan lluvias puntuales muy fuertes a puntuales fuertes, ya que por el noroeste de México está propiciado por el patrón del monzón y no se cree que las tormentas y huracanes que se han formado, lleguen a afectarlo. Por este motivo en X, antes conocido como Twitter, de la Conagua, comparten los diferentes pronósticos del tiempo actualizados.

Para este viernes 20 de junio del 2025, se ha informado que en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo, Navojoa, Guaymas, entre otros, existirán condiciones para temperaturas máximas superiores a los 45 grados a lo largo del día, pero en cuanto va cayendo el sol, se espera que lleguen a bajar a mínimas de hasta los 30 o 35 grados, pues según los pronósticos, prevalecerá la onda de calor incluso con el paso de la lluvia.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos que podría temer mínimo de 30 a 40 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 50 a 70 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur, creando tolvaneras. Con respecto a las lluvias, se señala que persistirá un ambiente nublado o parcialmente nublado, con probabilidad de caída de agua y descargas eléctricas con la llegada de la tarde.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que podría afectar a la mayor parte del estado, se pide usar paraguas y de igual manera, no salir de no ser absolutamente necesario.

Fuente: Tribuna del Yaqui