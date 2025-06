A los 13 años inician con adicción a vapeadores en Sonora: Amor y Convicción AC

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez más se reduce la edad de quienes consumen vapeadores o cigarrillos electrónicos, en Sonora, lamenta Omar Balderrama Nieblas, de la asociación civil Amor y Convicción.

El fundador de dicha asociación enfocada a la prevención de las adicciones y elevar la conciencia social en las familias lamentó que las estrategias de las grandes empresas son muy fuertes.

La industria tabacalera, al ver que fumar tabaco iba pasando de moda, porque la sociedad, entre más educada, cuida más su salud y porque ya no es bien visto fumar, entonces creó un dispositivo moderno que se conecta por USB, que tiene saborizantes y que se suponía que no contaminaba, como la combustión, pero bueno, no les conviene si no lo hacen adictivo, porque el negocio está en crear esclavos mentales”, aseveró.