Preocupa a Lamarque Cano que bosques de árboles nativos de Cajeme puedan ser talados

Ciudad Obregón, Sonora.- Sobre la creciente deforestación en predios particulares al norte de la calle California, entre el Bordo Nuevo y el Canal Bajo, rumbo a la colonia Villa Bonita, el presidente municipal de Cajeme manifestó su preocupación.

Ante el crecimiento de la ciudad, en esa zona se han estado construyendo y se van a construir más edificaciones para comercio, complejos habitacionales, entre otras instalaciones, por lo que la posibilidad de se multiplique la deforestación en esa zona, crece.

Son quizás los últimos bosques de árboles nativos que hay aquí en Ciudad Obregón en el casco urbano: mezquites, palo verde y otros, y pienso que algún día los van a talar. Me da pena que eso suceda, porque son ya los últimos vestigios del monte natural del valle aquí en Obregón y he pensado que si yo tuviera dinero como Ayuntamiento, compraría todos esos terrenos como reserva natural y haría un parque de reserva ahí. Desgraciadamente no tenemos dinero y entonces va a llegar el momento en que van a intentar hacer eso”, lamentó.