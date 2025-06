'Pistolín' muestra a la gente parte de Ciudad Obregón con su mototaxi

Ciudad Obregón, Sonora.- Con sus ahorros, pudo comprar una particular motocicleta en la que se dedica a ofrecer el servicio de mototaxi, siendo la única conocida en su tipo en el sur de Sonora.

Es Sergio Beltrán García, tiene 73 años de edad y mucha energía, se ha dedicado durante los últimos cinco años a trasladar y pasear personas en este tipo de unidades.

Su punto de sitio es en la esquina de las calles No Reelección y 5 de Febrero, por fuera del Mercajeme en pleno centro de la ciudad.

Es un servicio turístico, hago paseos a la Laguna del Náinari para gente que no es de aquí. Me gusta la buena vibra de toda la gente, me hacen muy buenos comentarios, saludos, apapachos, me quiere mucho la gente, la mayoría me conoce con el nombre de ‘Pistolín’, que uso de payaso, porque también en eso trabajo”, aclaró.