Aumenta número de solicitudes de adopción en albergue 'Itom Kary' de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Claudia Fabiola Santacruz, directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), dio a conocer que el número de solicitudes de adopción se ha incrementado durante los últimos meses, en gran medida gracias a que los procesos son más ágiles.

La funcionaria municipal en materia de asistencia social indicó que este trámite se realiza a través de la Agencia de Adopciones de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, instancia que se encarga de llevar a cabo procesos fáciles para quienes deseen adoptar; sin embargo, estos trámites se hacen con responsabilidad y vigilancia, a través de seguimiento, el bienestar de las y los menores.

DIF está abierto a que las personas se acerquen con nosotros a la agencia de adopciones, que investiguen los trámites. Son trámites sencillos. Incluso, cuando uno los proporciona, me ha tocado ver que las personas digan que les parecía más complicado, pero no, es un proceso como tal, no se trata de llegar, entregar los papeles y ya”, agregó.