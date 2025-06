Sonora: Desde Guaymas, Panchito ‘El Payaso’ lucha ahora por su vida fuera del ring

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Tiburcio Sánchez Plata, mejor conocido como Panchito ‘El Payaso’, continúa en la lucha, solo que ahora por la vida, buscando la subsistencia y cargando ahora con una enfermedad que lo llevó a perder dos de sus dedos de la extremidad inferior izquierda.

Y es que Panchito, como cariñosamente le conocen en Guaymas, fue luchador profesional por muchos años, pisando cuadriláteros en importantes plazas del país, combinando este deporte con el comercio ambulante, en el que se mantuvo hasta hace unas semanas, cuando le llegó la desgracia de perder los dos dedos.

Panchito narra que nació en la Ciudad de México hace 65 años, y a corta edad empezó a entrenar lucha libre, siendo sus maestros, entre otros, Blue Demon, Perro Aguayo y Rey Mendoza.

Siendo muy joven debutó en el profesionalismo con el mote de ‘El Payaso’, recorriendo algunos estados.

A los 18 años se vino a Guaymas con un hermano a trabajar en la construcción, oficio que dejó para entrar a trabajar a una florería, en donde tras siete años de labor le ‘pagaron mal’, y mejor decidió emprender un negocio propio, y lo hizo vendiendo diversos artículos en avenida Serdán y calle 20, como bufandas, sombreros, guantes y demás, mientras mantenía su carrera en la lucha libre.

En 2009 estuvo a punto de perder la vista. Gracias a la ayuda el finado Fray Ivo Tonek, la salvó. Pues le operaron a tiempo de unas cataratas.

Hace unos meses le apareció una enfermedad en el pie izquierdo. Por desgracia, fue tratada equivocadamente y eso le llevó a perder los dos dedos, situación que actualmente lo mantiene fuera de ‘circulación’, dejando su puestecito de venta.

Hoy, sin trabajo, Panchito requiere del apoyo de la comunidad para solventar el costoso tratamiento que le dieron, pues en estos momentos no cuenta con ingresos.

“Es muy difícil estar en esta situación, porque si bien me puedo mover en silla de ruedas, pero por las condiciones del pie no me permiten trabajar aún; por eso la ayuda que me den es bienvenida, como despensa y apoyo económico para comprar los medicamentos que me recetan en el IMSS Bienestar”.



Panchito ‘El Payaso’ vive solo en una casa ubicada en calle 16, entre las avenidas 11 y 12, en el sector centro de la ciudad.

700 Pesos, aproximadamente, cuesta una pomada que debe aplicarse en la parte afectada de su pie.

Fuente: Tribuna