Ciudad Obregón, Sonora.- Marcela Herrera, directora de la fundación Oceánica, dio a conocer que el 75 por ciento de las personas que trabajan en el sector industrial de la localidad presentan algún tipo de adicción, siendo el alcohol la más recurrente.

La maestra en psicología manifestó que el consumo de diferentes sustancias que pueden alterar el comportamiento de los trabajadores se ha normalizado, razón por la cual es necesario que en las empresas se cuente con instrumentos y herramientas para brindarle atención y asistencia emocional a la plantilla laboral.

En Ciudad Obregón el índice que se tiene en la rotación de personal en los empleos es absurdamente alto; las empresas o las bolsas de trabajo siempre están buscando el mismo tipo de personal que ya no está presente, como en los empaques o empresas agrícolas y actualmente en la región, pues tenemos un tema en el área agrícola y la cuestión es en dónde se van a emplear esas personas”, manifestó.

La especialista indicó que la rotación de personal, la falta de empleos y oportunidades son factores que coadyuvan a generar más violencia y adicciones.

75 por ciento de los trabajadores de la industria en Cajeme consumen por lo menos alcohol

El índice de consumo se ha normalizado, es decir, estás hablando de un 10 por ciento de los trabajadores que de manera habitual consumen cuando menos alcohol; por habitual, entiéndase cuatro o cinco veces por semana”, afirmó.

Agregó que, pese a que existen organismos, agrupaciones y dependencias que apoyan a los consumidores a superar las adicciones y se les brinda apoyo emocional, sin embargo, en algunos casos no hay profesionalización, no se cuenta con personal capacitado o simplemente no son económicamente accesibles.

Fuente: Tribuna