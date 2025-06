Enfermedades de transmisión sexual se encuentran al alza en la región del Mayo

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud Pública en Sonora, las detecciones de enfermedades de transmisión sexual aumentaron un 25 por ciento en los municipios de la región del Mayo.

El informe de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica reveló que las enfermedades por transmisión sexual más detectadas en lo que va del año son: Candidiasis urogenital (51 casos), herpes genital (18 casos), gonorrea (7 casos) y la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 6 casos.

EL PROBLEMA

De acuerdo a las autoridades municipales, el foco de infección se ha detectado principalmente al interior de los Centros de Rehabilitación, así como los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de la región.

Cuando me tocó andar en Hermosillo con el secretario de Salud, me confesó que el mayor índice de enfermedades por transmisión sexual no es en la comunidad LGBT, sino que se están detectando en los centros de rehabilitación y en las cárceles; por lo que se deben visitar estos espacios para hacer programas preventivos”, mencionó Carlos Cota Soto, regidor LGBT del Ayuntamiento de Navojoa.