Copreco advierte que Ciudad Obregón es invisible para inversionistas internacionales

Ciudad Obregón, Sonora.- “A Obregón no nos conocen, no nos ven, no saben a la hora de que pregunten por qué Ciudad Obregón no ha sido un destino al que lleguen muchas empresas, como pueden llegar a Tijuana, Guadalajara, Monterrey y Chihuahua. Nos dicen que no existe una promoción que haya sido permanente”, explicó el presidente del Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (Copreco), Mario Sánchez Ruiz.

El empresario cajemense indicó que dicho diagnóstico fue arrojado por una empresa a la cual se identificó como Prodensa, misma que se dedica a la atracción de inversión, y que determinó el nivel de conocimiento que se tenía de la localidad entre el empresariado del vecino estado de Arizona, así como en otras entidades del país.

Agregó que una de las principales recomendaciones que les hicieron los encargados del estudio, es la de definir muy bien cómo identificar a la región, debido a que hay quienes se refieren a ciudad o con el nombre del municipio, Cajeme, o por el nombre de la ciudad, Obregón.

Sánchez Ruiz destacó que la instalación de una oficina de dicho organismo en Phoenix, Arizona es de suma importancia. Primero, porque se promueve a la región como un área propicia para la inversión; y, número dos, porque a través de ella se puede promover la instalación de empresas locales en aquella región.

Comentó que entre los servicios que se ofrecerán en la mencionada oficina se encuentran asesoría estratégica y analítica, servicio de inteligencia y mercado y selección de sitios, así como acompañamiento con autoridades locales y estatales para permisos, apoyo financiero y contactos institucionales.

Finalmente, el presidente de la paramunicipal comentó que las oficinas de la Copreco en el vecino estado de Arizona son el rostro internacional de una ciudad con talento, con visión y con oportunidades reales para invertir, estudiar y crecer.

20,000 millones de dólares son los que cruzan entre los estados de Arizona y Sonora, derivados de sus relaciones comerciales.

La Copreco destaca que empresas como Costelletion Brands y Kyunshing destacan que en Ciudad Obregón se cuenta con una buena mano de obra laboral, con un excepcional ambiente de trabajo, lo que les permite ser de las más competitivas.

Fuente: Tribuna