Falta colaboración ciudadana en hechos violentos: Claudio Cruz Hernández

Ciudad Obregón, Sonora.- Sobre los hechos violentos que han ocurrido recientemente en Cajeme, principalmente en el que una joven trabajadora de plataformas perdió la vida como víctima colateral, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) manifestó su posicionamiento durante rueda de prensa.

El jefe policíaco destacó que la corporación se mantiene en comunicación directa con algunos grupos de conductores de plataformas, brindando el apoyo.

Pero no tenemos el control de todos, porque muchos no se han sumado, ya que dentro de esos grupos de plataformas, hay gente que también trabaja con la delincuencia, desafortunadamente”, señaló el titular de Seguridad Pública en el municipio.

Señaló que, como corporación municipal, lo que les compete es la prevención del delito, aprovechando para hacer un llamado a la ciudadanía para que ayude en lo que esté dentro de sus posibilidades, pues afirma, el trabajo de las corporaciones, es por el propio bien de la comunidad.

Nos interesa que la ciudadanía se entere del daño que se están causando con el hecho de consumir drogas, desafortunadamente las situaciones pasan porque hay mucho consumidor en las calles, la ciudadanía lo entiende, pero desafortunadamente no lo asimila”, comentó el contraalmirante.

El encargado de la seguridad pública en Cajeme, señaló que cuando ocurren ese tipo de hechos violentos, las personas no aportan información a las autoridades, a pesar de tenerla.

Cuando pasa un evento, llegamos y preguntamos a los curiosos que están grabando en el momento, ¿cómo eran, en qué carro iban?, 'no sé, no vi', nos responden, incluso las personas lesionadas en algunos casos, nos contestan que no saben quiénes son los responsables”, agregó.