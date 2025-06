Papá de Beatriz, víctima colateral de balacera en Ciudad Obregón, da desgarrador mensaje

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de ayer miércoles 4 de junio tuvo una lugar nueva agresión armada en Ciudad Obregón, que dejó como saldo tres personas sin vida, entre ellas se encuentra Beatriz Elena Sánchez, una joven de 29 años que resultó víctima colateral de este brutal hecho violento. A través de las redes sociales, familiares y amigos han publicado desgarradores mensajes para darle el último adiós.

Sin embargo, el mensaje que más ha retumbado entre la sociedad obregonense ha sido el de su padre, Ángel Sánchez Lara, quien es un querido locutor de radio de la ciudad. Mediante su cuenta de Facebook, el comunicador publicó un desgarrador mensaje para despedirse de Betty, quien es recordada por todos sus seres queridos como una joven alegre, divertida y guerrera.

De hoy en adelante ya no habrá llamadas ni mensajes...no más visitas cuando de paso ibas a tu casa...no más risas o regaños", inició el mensaje.

Sánchez Lara también recordó que no solo él se quedará esperando el regreso de su hija a su casa, sino también su perrita : "Tu Bonnie adorada se quedará esperando tras la mosquitera el ruido de algún coche que le anuncie que llegaste...y yo...los dos...esperando juntos llegué el momento de vernos de nuevo, algún día será hija...porque estaré cada día añorando ese momento", agregó el querido comunicador.

Finalmente, Ángel Sánchez Lara lamentó la terrible forma en la que su hija, una joven con una vida por delante, falleciera víctima de la violencia que tiene sumida a Ciudad Obregón y al municipio de Cajeme en una profunda crisis de inseguridad: "No fue el cáncer, fue una maldita bala que me arrebató un trozo de mi corazón y me ha dejado una herida que no sanará jamás", señaló el padre de Betty.

Así fue la balacera donde murió Beatriz Elena

Alrededor de las 7:00 horas de ayer miércoles tuvo lugar un enfrentamiento armado en la calle Jesús García y Callejón Uruguay, de la colonia Hidalgo, donde los ocupantes de una pick up Nissan Frontier color gris, agredieron a balazos a dos hombres que circulaban en una pick up Toyota Tacoma de color blanco, quitándoles la vida de forma inmediata. Desafortunadamente, Beatriz Elena estaba pasando por el lugar y una bala la alcanzó.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme, la joven de 29 años se desempeñaba como conductora de una plataforma de transporte privado y se encontraba en el sitio porque estaba esperando a un pasajero. Lamentablemente, Beatriz Elena falleció en el mismo lugar de los hechos, producto de las lesiones que le producieron las balas.

Fuente: Tribuna