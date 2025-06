Comisión Estatal del Agua proyecta tratar aguas negras en Guaymas Norte

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con el objetivo de dar solución a parte del añejo y molesto problema del derrame de drenaje en esta zona, la Comisión Estatal del Agua (CEA) proyecta la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en el sector Guaymas Norte.

El administrador del organismo operador en Guaymas, Rafael Adrián Orduño Dávalos, dio a conocer que el proyecto ya fue presentado al Gobierno del Estado, que es quien va a aportar los recursos para la realización de esta importante obra.

Destacó que la planta tratadora de aguas residuales es urgente, dado que es un tema de salud, pues los constantes derrames de aguas negras, aparte de ser muy molestos, sobre todo por los malos olores, en un momento dado ponen en riesgo la salud de los vecinos, toda vez que son una fuente de contaminación.

Precisó que esta planta tendrá la capacidad para dar tratamiento a 200 litros de aguas negras por segundo, recursos que, una vez tratado, será utilizado para el riego de camellones en bulevares, plazas públicas y demás espacios públicos, así como para el regado de calles.

El funcionario comentó que el sector norte de la ciudad ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, por lo que es necesario contar con esta infraestructura en la zona.

Francisco Rodríguez Enríquez, vecino del fraccionamiento La Cholla, en el sector Guaymas Norte, dijo ver con muy buenos ojos este proyecto: “Desde hace muchos años la debieron de haber construido para quitarnos el problema de los derrames de aguas negras”.

Recordó que desde que llegó a esta colonia, hace ocho años, no ha habido uno solo en el que no haya habido derrame de drenaje, no solo aquí, sino en el resto de este amplio sector.

Ahí están las calles hechas pedazos por tantas fugas, agregó, que a final de cuentas sería lo de menos, porque lo más grave es la salud, sobre todo de los niños, que son los más vulnerables, “y esto en tiempo de lluvias se pone peor”.

