Ante cierre de frontera, Durazo "pide trato especial" a ganadería sonorense

Hermosillo, Sonora.- Tras haberse anunciado ayer por parte de la secretaria Brooke Rollins, titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que la frontera para la exportación de ganado, bisontes y equinos volvería a cerrarse tras la aparición del gusano barrenador en Veracruz, se dio a conocer que el paso en Agua Prieta, Sonora, el cual era el único abierto, se volvería a cerrar. Es por ello que el gobernador Alfonso Durazo Montaño está pidiendo a la federación un "trato especial", ya que en la entidad no se han tenido problemas con el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Durazo Montaño explicó ante los medios de comunicación de la capital de Sonora que el estado no tiene antecedentes de problemas sanitarios. De hecho, fue el primero en cumplir con la nueva metodología pedida por las autoridades de Estados Unidos para que se garantice la sanidad de los animales. "El estado de Sonora cuenta con un estatus sanitario privilegiado, pero son medidas preventivas para evitar que avance el gusano barrenador hacia el norte del país. Me parece que en el caso del estado de Sonora debería hacerse la excepción en virtud de que no tiene históricamente absolutamente ningún caso relacionado", apuntó el mandatario.

También afirmó que él espera que, en virtud de haber sido el primer estado en haber cumplido con la nueva metodología para garantizar la sanidad animal, se pueda reabrir la frontera muy pronto. El titular del Ejecutivo estatal dijo que se está trabajando de la mano de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) e inversionistas privados para crear una "ciudad industrial especializada en el corte de carne". Esta propuesta ya fue enviada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Rural) y responde a una forma de diversificar la actividad ante los problemas que están presentando actualmente.

Apenas el pasado 7 de julio se abrió la exportación de ganado por la frontera de Agua Prieta con el cruce de casi 900 cabezas de ganado, lo que fue catalogado como un logro de los productores sonorenses, quienes cumplieron al pie de la letra los requerimientos por parte de las autoridades estadounidenses para retomar las actividades de exportación. Ante este nuevo cierre, por la aparición del caso en Veracruz, no se tiene una fecha estimada de cuándo podría ser la nueva reapertura. Es por ello que Durazo Montaño considera que Sonora debería tener una ventaja, al cumplir con todo lo necesario y tener los más altos estándares sanitarios.

Fuente: Tribuna