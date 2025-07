Temporada extractiva de jaiba en Guaymas inicia con buenas expectativas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Con buenas expectativas dio inicio ayer la temporada extractiva de jaiba, con la que pescadores de ribera esperan tener un ‘respiro’ en su economía y poder llevar el sustento diario a sus familias.

Pero, si bien el inicio fue bueno, con buenas capturas, eso no significa que toda la temporada va a ser así; “solo esperemos que no sea muy floja y nos ayude ‘pasarla’, que no falte el plato de comida en la mesa de los compañeros pescadores”, manifestó Gilberto Cota Valdez.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Pesquera ‘Los Caimanes’, confió que al menos hasta septiembre haya presencia de producto, en lo que da inicio la temporada de camarón.

Comentó que, en el caso de esta cooperativa, en este primer día tuvieron una producción de media tonelada de jaiba, con la explotación de cinco permisos, que a razón de 40 pesos el kilogramo, son 20 mil pesos que van a repartir entre los pescadores de dichas anuencias.

Fuente: Tribuna