Ciudad Obregón: Cabildo incompleto; no hay regidora étnica en el municipio

Ciudad Obregón, Sonora.- Napoleón Sánchez Pineda, coordinador de programas de la asociación civil 'Cajeme, ¿Cómo Vamos?', señaló que a 10 meses de la actual administración municipal de Cajeme, no existe en cabildo la figura de regidor étnico. "Desconocemos el motivo de fondo, por el cual no se elige aún a la representación étnica en cabildo de Cajeme, a pesar de que existen rumores sobre el tema. Como observatorio ciudadano, nos limitamos solo a los datos duros, a lo que se puede medir, observar y comprobar", señaló.

"Es el Instituto Estatal Electoral quien tiene la obligación de designar a un regidor étnico por medio de mecanismos de participación ciudadana implementados en los grupos originarios, en este caso de la etnia yaqui", refirió. Sánchez Pineda opinó que el organismo electoral podrá excusarse en que las autoridades tradicionales yaquis no han elegido a quien deberá ser la regidora; sin embargo, aseguró que es precisamente el Instituto Electoral del Estado de Sonora (IEE) la autoridad con facultad legal para exigirlo.

"Si no hay acuerdos, incluso existe el método de la insaculación, que no es otra cosa que elegir al azar, además de otros mecanismos contemplados en la ley estatal electoral que le facultan para la designación del regidor o regidora étnica", agregó. Existen rumores entre integrantes de la comunidad yaqui, que sugieren que la tardanza o negativa de las autoridades tradicionales para la designación de su regidora podría obedecer a temas de género; sin embargo, no se han realizado declaraciones al respecto.

Sabemos también, porque se ha creado polémica, que la actual regiduría étnica debe ser ocupada por una mujer, porque el regidor étnico anterior fue hombre y la ley estipula que es un género por cada trienio", detalló el integrante de 'Cajeme, ¿Cómo Vamos?'.

Sobre la importancia de contar con esta representación, anotó que en las comunidades étnicas se observan necesidades como pavimentación, drenaje, entre otras, según los informes que han recabado. Hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral para que intervenga y se logre la designación definitiva de quien ocupe la regiduría étnica en Cajeme.

La regiduría étnica no es la única vía en la que las comunidades yaquis pueden expresar sus inconformidades ante el Gobierno Municipal, pero se ha convertido en una pieza fundamental para ello, más allá de que existe en cabildo la comisión de asuntos indígenas.

Fuente: Tribuna